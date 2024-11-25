İsrail, Lübnan'da Ateşkese Yaklaşıyor: Müzakereler Hız Kazandı

İsrail, Lübnan'da Ateşkese Yaklaşıyor

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtti. Herzog, İsrail ordu radyosuna verdiği demeçte, müzakerelerin olumlu ilerlediğini vurguladı.

Ateşkes Anlaşması Yakın

Herzog, Lübnan'daki ateşkes için "birkaç gün içinde" bir anlaşma sağlanabileceğini ifade ederken, bazı detaylar üzerinde henüz uzlaşma sağlanamadığını kaydetti. Bu açıklama, bölgedeki gerginliğin azalması için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

İsrail Medyasında Ateşkes Taslağı Onayı

Öte yandan, İsrail basınında çıkan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi Lübnan'da hazırlanan ateşkes taslağını "prensipte onaylamış" durumda, ancak bazı tartışmalı konuların henüz netleşmediği belirtiliyor.

ABD'den Destek Üst Düzey Görüşmeler

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, ateşkese yönelik müzakerelerin ilerlemesine destek olmak amacıyla geçtiğimiz hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etti. Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'taki açıklamasında ateşkes müzakerelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.