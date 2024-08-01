İsrail, Lübnan'da Suriyeli Aileyi Hedef Aldı

Hava Saldırısında Can Kaybı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında bir Suriyeli ailenin yaşam alanını hedef aldı. Olay sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmış durumda.

Açıklamalar ve Detaylar

Resmi ajans NNA tarafından yayımlanan habere göre, İsrail’e ait hava araçları, Şemaa beldesindeki bir evi vurdu. Saldırı sonrası evin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 olduğunu ve yaralı sayısının ise 5'e ulaştığını ifade etti. Saldırıdan hemen sonra bölgeye çok sayıda ambulans gönderildiği ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.