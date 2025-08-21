İsrail: Lübnan'da Yaklaşık 1 Yıl Tutuklu Kalan Salah Ebu Hüseyin Serbest Bırakıldı

Kızılhaç arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonuç verdi

İsrail, yaklaşık bir yıldır Lübnan'da tutuklu bulunan vatandaşı Salah Ebu Hüseyin'in serbest bırakıldığını açıkladı. Açıklama, İsrail Başbakanlık Ofisi adına Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch tarafından yapıldı.

Açıklamada, serbest bırakılmanın Kızılhaç aracılığıyla yürütülen müzakereler neticesinde gerçekleştiği ifade edildi. Ebu Hüseyin'in, Lübnanlı yetkililerce Rasu'n Nakura (Rosh HaNikra) Sınır Kapısı üzerinden İsrail'e iade edildiği kaydedildi.

İsrail'de ilk sorgulama ve muayenesi yapılan Ebu Hüseyin, daha sonra İsrail ordusu tarafından bir kez daha sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye nakledildi.

Kanal 12 televizyonu, Ebu Hüseyin'in geçen yıl temmuz ayında Lübnan'da hapse atıldığını bildirdi. Haberde, Ebu Hüseyin'in tutukluluk nedenine dair bir bilgiye yer verilmediği de vurgulandı.