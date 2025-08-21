DOLAR
40,94 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.392,86 0,28%
BITCOIN
4.632.906,53 1,05%

İsrail: Lübnan'da Yaklaşık 1 Yıl Tutuklu Kalan Salah Ebu Hüseyin Serbest Bırakıldı

Kızılhaç arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucu, yaklaşık bir yıldır Lübnan'da tutuklu bulunan Salah Ebu Hüseyin Rasu'n Nakura sınırından iade edilerek serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:55
İsrail: Lübnan'da Yaklaşık 1 Yıl Tutuklu Kalan Salah Ebu Hüseyin Serbest Bırakıldı

İsrail: Lübnan'da Yaklaşık 1 Yıl Tutuklu Kalan Salah Ebu Hüseyin Serbest Bırakıldı

Kızılhaç arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonuç verdi

İsrail, yaklaşık bir yıldır Lübnan'da tutuklu bulunan vatandaşı Salah Ebu Hüseyin'in serbest bırakıldığını açıkladı. Açıklama, İsrail Başbakanlık Ofisi adına Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch tarafından yapıldı.

Açıklamada, serbest bırakılmanın Kızılhaç aracılığıyla yürütülen müzakereler neticesinde gerçekleştiği ifade edildi. Ebu Hüseyin'in, Lübnanlı yetkililerce Rasu'n Nakura (Rosh HaNikra) Sınır Kapısı üzerinden İsrail'e iade edildiği kaydedildi.

İsrail'de ilk sorgulama ve muayenesi yapılan Ebu Hüseyin, daha sonra İsrail ordusu tarafından bir kez daha sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye nakledildi.

Kanal 12 televizyonu, Ebu Hüseyin'in geçen yıl temmuz ayında Lübnan'da hapse atıldığını bildirdi. Haberde, Ebu Hüseyin'in tutukluluk nedenine dair bir bilgiye yer verilmediği de vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor
2
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
3
Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı
4
Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı
5
İğdır'da Jandarma Simülasyonu: Emniyet Kemeri Hayat Kurtarıyor
6
Siverek'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım