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İsrail, Lübnan'dan İHA Fırlatılmasına Karşı Hizbullah'ı Uyardı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'dan İHA fırlatılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı ve Hizbullah'ı ağır bir bedelle tehdit etti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 03:03
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 03:03
İsrail, Lübnan'dan İHA Fırlatılmasına Karşı Hizbullah'ı Uyardı

İsrail'den Hizbullah'a Sert Uyarı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirilebilecek insansız hava aracı (İHA) fırlatma girişimlerine kesinlikle karşı olduklarını duyurdu.

Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre, Katz, Lübnan'daki İsrail ordu güçlerine gerçekleştirdiği konuşmada, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ı “çok ağır bir bedel ödeyeceği” konusunda uyardı.

Katz, “Son günlerde Lübnan'dan İsrail'e doğru İHA fırlatma girişimleri gördük. Buradan Hizbullah’a ve Lübnan hükümetine net bir mesaj vermek istiyorum: İsrail, Lübnan’dan İHA fırlatılmasını kabul etmeyecek. Ya İHA olmayacak ya da Hizbullah olmayacak.” diyerek tehditkar bir dil kullandı.

Katz’ın açıklamaları, İsrail ordusu tarafından 31 Ocak’ta yapılan bir duyurudan sonra geldi. Ordunun o açıklamasında, Lübnan sınırına yakın bir alanda "şüpheli bir hava aracı" tespit ettiği iddia edilmişti. Ancak, bu olayla ilgili daha fazla detaya yer verilmediği belirtilerek soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.

Bu gelişmeler üzerine Hizbullah’tan herhangi bir açıklama yapılmamış olması ise durumu daha da belirsiz hale getiriyor.

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