İsrail, Lübnan'dan Suriye'ye Geçişleri Bombalıyor: BMMYK'dan Korkutucu Açıklama

İsrail'in Bombardımanları Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, İsrail'in Lübnan'dan Suriye'ye geçişleri hedef alan bombardımanlarının sürdüğünü bildirdi.

Geçiş Yolları Tehdit Altında

Llosa, İsrail'in Lübnan ile Suriye sınırındaki Jounieh bölgesine üçüncü kez hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Bu bombardımanların, Lübnan'dan kaçan insanların Suriye'ye ulaşımını neredeyse imkansız hale getirdiğini vurguladı.

BMMYK personelinin bu zor koşullarda bile Suriye'ye geçiş yapabilecek durumda olan insanlara yardım etmeye çalıştıklarını aktaran Llosa, bazı yaşlıların tekrar Lübnan'a geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti. Bu kişilerin, bombalarla karşılaştıkları için geri dönüş yaparken ciddi tehlikelerle yüzleştiklerini kaydetti.

Savaşın Yıkıcı Etkileri

Llosa, son haftalarda yoğun bombardımanlar nedeniyle yaklaşık 560 bin kişinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiğini açıkladı. Bu durum, savaşın bölgede yarattığı yıkımı gözler önüne seriyor.

İsrail'in Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaları sonucunda, Lübnan'da yaşanan kayıplar da oldukça yüksek. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, o tarihten bu yana 926’sı kadın ve çocuk, 220’si sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 3 bin 754 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 626 kişi ise yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirmişti. Bu süreçte, Hizbullah da İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. Ancak İsrail tarafında, hedef alınan ordu üslerine yönelik büyük hasar bildirilmedi.

Göç Dalgası Devam Ediyor

Lübnan'ın güney kesimlerinden Beyrut ve kuzeye göç dalgaları sürerken, Lübnan hükümeti, İsrail saldırıları nedeniyle ülke genelinde 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Bu kişilerin 624 bin kadarı ise Suriye'ye göç etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.