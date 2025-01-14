İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 49. Günde 16 Kez İhlal Etti

İsrail ordusu, ateşkesin 49'uncu gününde, Lübnan'a yönelik 16 ihlal gerçekleştirdi. Ölümler ve yaralanmalar artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 20:08
İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 49. Günde 16 Kez İhlal Etti

İsrail Ordusunun İhlalleri Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 49'uncu gününde 16 kez ihlal etti. Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirilerine göre, bu ihlaller arasında bombardıman, karadan girme, evleri havaya uçurma, ateş açma ve dron ile savaş uçağı uçurma gibi eylemler yer aldı.

Ateşkesin Güney Lübnan'daki Etkileri

İsrail ordusu, başkent Beyrut ve güneyde bulunan Nebatiye kentinde bu ihlalleri gerçekleştirdi. Başkentte ve Dahiye bölgesinde İsrail ordusuna ait bir dronun uçtuğu gözlemlendi. Nebatiye'ye bağlı Mercayun ilçesinde, İsrail ordusu, Meys el-Cebel beldesinin batısındaki El-Mıfeylha ve Ras ez-Zuhur bölgelerine karadan giriş yaptı. Bu bölgelerde evlere giren İsrail ordusu, pek çok evi ve içerisindeki eşyaları tahrip etti.

Ölüm ve Yaralanmalar Artıyor

Meys el-Cebel'de İsrail ordusu, çok sayıda evi havaya uçururken, bölgede ağır silahlarla ateş açtığı bildirildi. Nebatiye'nin Bint Cibeyl ilçesinde, tanklar ve diğer araçlar Ayterun beldesine girerek, beldedeki yolları kesti. Ayrıca, bu bölgede çok sayıda ses bombası atan İsrail askerleri, otomatik silahlarla da ateş açtı.

Ayrıca, Ayta eş-Şaab beldesinde çok sayıda evin havaya uçurulduğu kaydedildi. İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi sonucunda en az 37 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişininse yaralandığı tespit edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana, en az 4,068 kişi yaşamını yitirdi, bunların 1,106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı.

Ateşkes Anlaşması ve Gelecek Adımlar

İsrail’in bu ihlalleri, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci maddesini ihlal etmekte. Anlaşmaya göre, Lübnan hükümeti, Hizbullah ya da herhangi bir silahlı grubun İsrail'e karşı operasyon düzenlemesini engelleyeceği, İsrail’in ise Lübnan'daki sivil ve askeri hedeflere saldırıda bulunamayacağı belirtilmişti. Anlaşma gereği, Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in işgalindeki bölgelerde konuşlanması da öngörülüyor.

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