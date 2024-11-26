İsrail, Lübnan'ın Güneyine Saldırı Düzenledi: 2 Ölü, 7 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Bombardımanı

İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, özellikle Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine yönelik düzenlenen saldırılarda 7 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiler doğrultusunda, saldırıların ardından yaşanan kayıplar derin üzüntü yarattı.

Dahiye ve Mercayun Bölgesindeki Saldırılar

Lübnan resmi ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik şiddetli bombardımanları sonucu çok sayıda bina hasar aldı. Özellikle Dahiye ve Nebatiye bölgelerine düzenlenen bombalamaların büyük bir yıkıma neden olduğu gözlemleniyor. Ayrıca, Hıyam beldesi de İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Lübnan Kızılhaçından yapılan açıklamada, Yusuf Abdullah adlı kişinin naaşının Mercayun'da yıkılan bir binanın enkazından çıkarıldığı bildirildi. NNA'da yer alan başka bir habere göre ise, İsrail'in Sur kentine düzenlediği saldırılarda bir kişinin cenazesi, sivil savunma ekiplerinin yardımlarıyla enkazdan çıkarıldı.

Hizbullah'tan Yanıt

Öte yandan, Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin ve Merkava tipi bir tankın hedef alındığı kaydedildi. Bu saldırılarda İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananların olduğu bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.