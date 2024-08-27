İsrail, Magazi Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Magazi Mülteci Kampı'na bir hava saldırısı düzenledi. Yapılan bu saldırıda, 2'si çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'nda Saydam ailesinin yaşamış olduğu binaya yönelik saldırıda, kayıpların meydana geldiği belirtildi. Ayrıca, hava saldırılarının Gazze kenti ve Han Yunus'un batısındaki diğer bölgelere de düzenlendiği bildirildi.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılardan bu yana, en az 16,589'u çocuk ve 10,980'i kadın olmak üzere toplamda 40,435 Filistinli hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, 93,534 kişi yaralandı.

Sivil Altyapıya Yönelik Tehditler

Henüz enkaz altında daha birçok can kaybının mevcut olduğu bildirilirken, halkın sığındığı sağlık kuruluşları ve eğitim kurumları hedef alınarak, sivil altyapı da ciddi şekilde tahrip ediliyor.