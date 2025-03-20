İsrail Meclisi, Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığına Dönüşünü Onayladı

İsrail Meclisi, Ben-Gvir'in Dönüşünü Onayladı

İsrail Meclisi, Gazze'ye saldırıların yeniden başlaması ile hükümete dönen aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını onayladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Ben-Gvir'in yeniden Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atanmasına yönelik yapılan oylamada, 65 milletvekili evet oyu verirken, 46 milletvekili olumsuz oy kullandı. Bu sonuçla birlikte Ben-Gvir, yeniden Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görevine başladı.

Oylama sonucunda, Itamar Ben-Gvir'in yanı sıra, onunla beraber ayrılan Yitzhak Wasserlauf Necef ve Celile Kalkınma Bakanlığı'na, Amichai Eliyahu ise Miras Bakanlığına yeniden döndü.

Ben-Gvir'in Geçmişteki İstifası

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık dile getirmişti. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak tarihinde, Yahudi Gücü Partisi'nden bakanlarla hükümetten istifa ettiğini açıklamıştı.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırılara yeniden başlamasının ardından sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşımda bulunan Ben-Gvir, bu saldırıların başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi ve Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisinden yapılan ortak açıklamada, Ben-Gvir ile partisinin hükümete geri dönmesi yönünde anlaşmaya varıldığı duyuruldu.