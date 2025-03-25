İsrail Meclisi, Ülke Tarihinin En Yüksek Yıllık Bütçesini Onayladı

İsrail Meclisi'nden Tarihi Bütçe Onayı

İsrail Meclisi (Knesset), ülke tarihinin en yüksek yıllık bütçesi olarak kaydedilen 2025 yılı bütçesini onayladı. Haaretz gazetesinin haberine göre, 31 Mart'a kadar onaylanmaması durumunda Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin dağılma riski vardı.

755 Milyar Şekel Bütçe

Knesset'te yapılan oylamada, 755 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 205 milyar dolar) değeriyle 2025 yılı bütçesi kabul edildi. Oylamada 66 evet oyuna karşılık, 52 hayır oyu verildi.

Gazze Saldırıları Bütçeyi Zorluyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar, kabul edilen bütçeye önemli bir yük getirmekte. Toplam bütçenin 110 milyar şekeli savunma harcamalarına ayrılırken, 92 milyar şekel ile Eğitim Bakanlığı, bütçenin en büyük ikinci payına sahip.

Maliye Bakanı'ndan Açıklamalar

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bütçe oylaması için Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün kabul edilen bütçe, hem cephede hem de iç cephede zafere kadar sürdürdüğümüz savaşın tüm gereksinimlerini karşılamaktadır" dedi. Smotrich, bütçenin ana hedeflerinin yedek askerler ve ailelerine yüksek destek sağlamak olduğunu vurguladı.

İsrail şu an, şimdiye kadar görülmemiş bir savaş süreci ile karşı karşıya. Bütçenin önemli bir kısmı, Lübnan ve Gazze Şeridi sınırındaki bölgelerdeki inşaat ve kalkınma yatırımlarına ayrılacak.