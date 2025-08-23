DOLAR
İsrail Medyası: Netanyahu Hükümetinin Geleceği Gazze İşgaline Bağlı

İsrail medyası, Netanyahu'nun hükümetinin Gazze'yi işgale bağlandığını; plan uygulanmazsa hükümetin düşebileceğini ve askerî hazırlıkların sürdüğünü yazdı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:45
İsrail basını, Binyamin Netanyahu hükümetinin geleceğinin Gazze'yi işgale bağlı olduğunu, plan uygulanmazsa hükümetin düşebileceğini öne sürdü.

Askerî Kaynakların İddiası

İsrail'in Maariv gazetesine konuşan, isminin açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak, Netanyahu'nun saldırıları sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı. Kaynak, Netanyahu'nun bahsettiği saldırıları Gideon'un Savaş Arabaları 2 adıyla nitelendirdi ve söz konusu saldırılar olmadan hükümet bütünlüğünün korunamayacağını, hükümetin düşebileceğini savundu.

Aşırı Sağcı Bakanların Tepkisi

Haberde, özellikle Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere aşırı sağcı bakanların, İsrail’in Gazze’deki soykırımını durduracak bir anlaşma yapılması halinde hükümetten çekilmekle tehdit ettiğine yer verildi.

Görüşmeler ve Savaşın Seyri

Askeri kaynak, İsrail’in geçen iki hafta içinde bazı esirlerin serbest bırakılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff planı çerçevesinde görüşmeler yaptığını, ancak bu görüşmelerin savaşın sona erdirilmesini kapsamadığını bildirdi. Aynı kaynağa göre Hamas, İsrail'in tüm taleplerini kabul etse bile Tel Aviv artık kapsamlı bir anlaşma ve savaşı bitirme söyleminden uzak.

Askerî Hazırlıklar ve Süreç

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları yeni bir aşamaya taşımak için ciddi şekilde hazırlandığı; bu kapsamda 2 Eylül'de yedek kuvvetlerin göreve başlayacak olmasının, saldırıların çok uzun süre daha devam edebileceğinin bir göstergesi olduğu belirtildi.

İnsanî Bilanço

Haberde ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 157 bin 673 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

