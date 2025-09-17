İsrail Nakab'ta Sır Köyü'nde 40 ev yıkıldı

İsrail'in, güneydeki Nakab bölgesinde Filistinli bedevilere ait 40 evi Sır Köyü'nde yıktığı bildirildi.

Operasyon ve çatışma

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İsrail polisinin yıkıma karşı çıkan Filistinli bedevilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığı, protestoculara şiddet uygulandığı ve polis ile köylüler arasında çatışmalar yaşandığı görüldü.

Yaralanmalar ve gözaltılar

İsrail parlamentosundaki Arap Değişim Hareketi Partisi Milletvekili Semir bin Said, Sır Köyü'nde 40 evin yıkıldığını belirtirken, yıkım sırasında protesto eden Filistinlilere şiddet uygulandığını doğruladı. Said, polis saldırısı sonucu yaralanan bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığını, bazı gençlerin ise gözaltına alındığını belirtti.

Semir bin Said, "İnsanları evlerinden sürmek ve topraklarından koparmak kabul edilemez. Ailelerin kendi toprakları üzerinde yaşama hakkı en temel insani haklardan biridir. Devlet bu uygulamaları derhal durdurmalı, yıkım yerine Arap köylerini tanıyıp geliştirmelidir." ifadelerini kullandı.

Köyün geleceği ve hizmet kesintileri

Yerel kaynaklara göre, geçen hafta 30 evin daha yıkıldığı ve İsrail makamlarının köydeki 200 evi daha yıkma tehdidinde bulunduğu aktarıldı. Nakab bölgesinde Filistinli bedevilerin yaşadığı 1500 nüfuslu Sır Köyü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Köyün İsrail tarafından "yasal olmadığı" gerekçesiyle su, elektrik, sağlık ve eğitim hizmeti götürülmediği; yetkililerin köydeki evleri yıkarken, bölgeye yerleştirdiği İsrailli siviller için gasbedilmiş araziler üzerinde konut inşa etmeye devam ettiği bildirildi.