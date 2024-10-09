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İsrail Ordusu, Al Jazeera Kameramanını Gazze'de Yaraladı

Gazze'de görev yapan Al Jazeera kameramanı Fadi el-Vahidi, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:12
İsrail Ordusu, Al Jazeera Kameramanını Gazze'de Yaraladı

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı

Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde meydana gelen olayda, Al Jazeera'nın kameramanı Fadi el-Vahidi görevdeyken yaralandı. Olay, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu gerçekleşti.

Al Jazeera Açıklama Yaptı

Al Jazeera'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız kameraman Fadi el-Vahidi, Gazze'nin kuzeyinde işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandı," denildi.

Meslektaşından Detaylı Bilgi

Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, "Al Jazeera ekibine ateş açıldı ve kameraman Fadi el-Vahidi boynundan vurularak yaralandı," ifadelerini kullandı.

Cibaliya'daki Hava Saldırısı

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesi Cibaliya'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında "El-Aksa" televizyonu kameramanı Muhammed et-Tanani hayatını kaybederken, muhabir Tamir Lebed de yaralanmıştır.

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