İsrail Ordusu, Al Jazeera Kameramanını Gazze'de Yaraladı

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı
Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde meydana gelen olayda, Al Jazeera'nın kameramanı Fadi el-Vahidi görevdeyken yaralandı. Olay, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu gerçekleşti.
Al Jazeera Açıklama Yaptı
Al Jazeera'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız kameraman Fadi el-Vahidi, Gazze'nin kuzeyinde işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandı," denildi.
Meslektaşından Detaylı Bilgi
Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, "Al Jazeera ekibine ateş açıldı ve kameraman Fadi el-Vahidi boynundan vurularak yaralandı," ifadelerini kullandı.
Cibaliya'daki Hava Saldırısı
Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesi Cibaliya'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında "El-Aksa" televizyonu kameramanı Muhammed et-Tanani hayatını kaybederken, muhabir Tamir Lebed de yaralanmıştır.