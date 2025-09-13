İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınlarında 1 Yaralı, 6 Gözaltı

Olayın Özeti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda, bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaralayarak 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kızılay'ın Açıklaması

Filistin Kızılayı'nın yazılı açıklamasına göre, kuzeydeki Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'nda, kalçasından gerçek mermiyle yaralanan 60 yaşındaki bir Filistinli Kızılay ekipleri tarafından İsrail güçlerinden teslim alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tanıkların İfadeleri ve Okul Baskını

Görgü tanıkları, güneydeki El Halil'de bulunan Es-Sumuv Ortaokulu'na İsrail askerlerinin baskın düzenlediğini; okul müdürü ile bir çalışanın bir süre alıkonulduğunu aktardı. Tanıklar ayrıca askerlerin sınıflara ve idari odalara girerek içerdeki eşyaları tahrip ettiğini belirtti.

Gözaltılar ve Hasar

İsrail ordusunun El Halil kenti ve kuzeyindeki Beyt Ummar kasabasından 4 Filistinliyi gözaltına aldığı, çok sayıda aracın camlarının kırıldığı bildirildi. Ayrıca, Ramallah'ın batısındaki Bitunya kasabasına düzenlenen baskında da askerlerin 2 genci gözaltına aldığı kaydedildi.

Diğer Baskınlar

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail ordusunun Beytüllahim kentinde çeşitli bölgelere baskın düzenlediği ifade edildi.

Toplamda raporlara göre bir yaralı ve altı gözaltı gerçekleşti.