İsrail Ordusu Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da gerçekleştirilen baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınların detayları ve artan saldırılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:55
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Selfit kentlerine düzenlediği baskınlarda en az 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail askerleri Cenin'deki Kabatiya beldesi'ne baskın düzenleyerek bir evi kuşattı. Buldozer eşliğinde evin bulunduğu bölgeye gelen İsrail destek güçleri, alanı tamamen çevreledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri tarafından tamamen kuşatılan bir eve baskın düzenlendi ve Filistinli Mustafa Hamayise gözaltına alındı. İsrail ordusunun ayrıca Selfit'in bazı beldelerine de baskınlar düzenlediği bildirildi.

Bu baskınlar sırasında evlerde arama yapan İsrail güçlerinin toplamda 15 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı başta olmak üzere Batı Şeria'daki birçok kent ve beldeye baskınlar düzenleniyor ve çok sayıda Filistinli gözaltına alınıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor. Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırılarında 848 Filistinli hayatını kaybetti; yaklaşık 6 bin 700 kişi yaralandı ve gözaltına alınanların sayısı 14 bin 300'lere ulaştı.

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