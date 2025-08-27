İsrail Ordusu Batı Şeria’da Çok Sayıda Filistin Yapısını Yıktı: Gözaltılar ve Yıkım Emirleri

İsrail Ordusu Batı Şeria’da Çok Sayıda Yapıyı Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeriada düzenlediği eş zamanlı baskınlarda Filistinlilere ait birçok yapıyı yıktı, çok sayıda yapıya yıkım emri verdi ve birçok kişiyi gözaltına aldı. Haber, Filistin resmi ajansı WAFAnın yerel kaynaklara dayandırdığı bildiriye göre aktarıldı.

Operasyonun ayrıntıları

Salı akşamı düzenlenen baskınlarda ordunun farklı bölgelerde müdahalede bulunduğu bildirildi. Beytüllahimin güneybatısındaki El-Ceba köyünde Filistinlilere ait bir tarım kulübesi yıkıldı. Aynı şekilde, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki İşaviye beldesinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir kulübe yıkıldı; ekipler ekili araziyi buldozerlerle tahrip etti ve zeytin ağaçlarını söktü.

Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinde en az 20 tarım kulübesinin sahiplerine yıkım tebliği yapıldı; aktivist Sair Hannuni, bu sayının artabileceğine işaret etti. Beytüllahim şehrinin batısındaki Husan beldesinde de dükkan sahiplerine yıkım emri verildiği bildirildi.

Gözaltılar ve müdahaleler

El-Ceba baskınında iki kardeş gözaltına alındı. El-Halil'in doğusundaki İmneyzel köyünde iki kardeşin evleri aranıp ardından gözaltına alındı. Cenin'in batısındaki El-Yamun beldesine çok sayıda araçla baskın düzenleyen askerler bir eve girip eşyaları tahrip etti.

Genel durum ve kayıplar

Yetkililerin derlediği verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800'ü geçti. İsrail askerleri ile İsraillilerin saldırılarında ise toplam 794 Filistinli yaşamını yitirdi; bunların 167’si çocuk olarak kaydedildi.