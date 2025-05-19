İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait İki Evi Yıktı

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da İki Evi Yerle Bir Etti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Kefr ed-Dik ve Burukin beldelerinde Filistinlilere ait 2 evi yıktı. Burukin Belediye Başkanı Fayid Sabra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait buldozerlerin ruhsatsız inşa edildiği iddiasıyla bu evlerin yıkımına başladığını bildirdi.

Sabra, yıkılan evlerden birinin 3 katlı olduğunu ve tamamen yerle bir edildiğini, bazı araçların da tahrip edildiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail güçlerinin 6 gündür bu iki beldeyi kuşatma altında tuttuğunu ve bazı evleri askeri karargaha dönüştürdüğünü belirtti.

Evler Kuşatma Altında

İsrail ordusu, çarşamba akşamında bir İsraillinin öldüğü ve eşinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak aranan kişiyi bulmak için bu iki beldeyi kuşatma altında tutmakta. Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail güçlerinin bazı aileleri evlerinden zorla çıkardığını ve bu yerleri askeri karargah olarak kullandığını aktardı.

Günümüzde, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

Bu süre zarfında, 171'i çocuk olmak üzere toplam 962 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 7 binden fazla Filistinli yaralanırken, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Kefr ed-Dik ve Burukin beldelerinde Filstinlilere ait 2 evi yıktı. İsrail'e ait iş makinaları evleri yıkarken görüntülendi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Kefr ed-Dik ve Burukin beldelerinde Filstinlilere ait 2 evi yıktı. İsrail'e ait iş makinaları evleri yıkarken görüntülendi.