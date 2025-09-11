İsrail Ordusu Batı Şeria'da İki Günde İki Belediye Başkanını Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da son iki günde birden fazla beldede düzenlediği baskınlarda iki belediye başkanını gözaltına aldı. Olaylara ilişkin bilgiler Filistin haber ajansı WAFA tarafından aktarıldı.

Baskınlar ve gözaltılar

WAFA'ya göre, ordu Batı Şeria'nın kuzeyinde, Cenin kentinin güneyindeki Sile ez-Zahr beldesine baskın düzenledi. Askerlerin caddelerde konuşlandığı ve evlere zorla girdiği operasyonda Sile ez-Zahr Belediye Başkanı Abdulfettah Ebu Ali ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, Cenin'in güneyindeki Ceba ile batısındaki Kefr Dan beldelerine yapılan baskınlarda da 3 Filistinli gözaltına alındı.

Dün ise Kudüs'ün kuzeyindeki Kubeybe beldesi Belediye Başkanı Nafiz Hammude gözaltına alındı.

Baskınların gerekçesi ve genişleyen operasyonlar

İsrail, Doğu Kudüs'te 8 Eylül'de Ramot Kavşağı'nda bir otobüse düzenlenen ve 6 İsraillinin öldüğü silahlı saldırıyı düzenleyenlerin Kubeybe ve Katne beldelerinden olduklarının açıklanmasının ardından, Kudüs'ün kuzeyine yönelik baskınlarını artırdı.

Bunun yanında ordu, Batı Şeria'nın Selfit kentinde de geniş çaplı gözaltı operasyonları düzenleyerek, aralarında üst düzey yetkililerin de olduğu çok sayıda Fetih hareketi üyesini gözaltına aldı.

Üçüncü belediye başkanı

Sile ez-Zahr Belediye Başkanı Abdulfettah Ebu Ali, İsrail ordusunun son günlerde gözaltına aldığı üçüncü belediye başkanı oldu. Daha önce El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, 2 Eylül'de gözaltına alınmış ve suçlama ve yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında hapse atılmıştı.

Yıkım ve idari tutukluluk eleştirileri

Filistinliler, İsrail'in Batı Şeria'daki ev yıkımı, yerinden etme ve toprak gaspı gibi uygulamalarını 'ilhak planları' kapsamında yoğunlaştırdığını belirtiyor. FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ağustos ayında ev, ticarethane ve tarım tesisleri de dahil olmak üzere 125 yapıyı yıktı.

İdari tutukluluk uygulaması

İsrail'in uyguladığı idari tutukluluk, işgal altındaki topraklarda Filistinlilerin hiçbir suçlama yöneltilmeden gözaltına alınmasını kapsıyor. Bu uygulama kapsamında Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Bu sürenin ardından askeri mahkemeye sevk edilen kişilerin, suçlamalardan habersiz olarak tutukluluk süreleri 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.