İsrail Ordusu Batı Şeria'da 'Ruhsatsız' Gerekçesiyle Ev ve Tarım Tesisini Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Sakba ve Nebi İlyas'ta 'ruhsatsız' olduğu iddiasıyla bir evi ve tarım tesisini yıktı; bölge statüsü ve ruhsat zorluğu öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:29
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Ev ve Tarım Tesisini Yıktı

Ruhsatsızlık iddiasıyla gerçekleştirilen yıkımlar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi ve bir tarım tesisini 'ruhsatsız' olduğu iddiasıyla yıktı. Görgü tanıklarının aktardığına göre yıkımlar, Ramallah'ın batısındaki Sakba beldesi ile Kalkilya kentine bağlı Nebi İlyas beldesinde gerçekleştirildi.

İsrail güçleri Sakba beldesine düzenlediği baskında, 'C bölgesinde ruhsatsız inşaat' iddiasıyla tek katlı bir evi yıktı. Yerel kaynaklar, Nebi İlyas'ta ise İsrail buldozerlerinin tarım arazilerini çevreleyen beton duvarları aynı iddiayla yıktığını bildirdi.

Bölge statüsü ve ruhsat alma zorluğu

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesi'nde Filistinlilerin inşaat ve tarım faaliyetlerini engelliyor; Filistinliler için ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrıldı. Anlaşma uyarınca; A bölgesi (yüzde 18) idari ve güvenlik olarak Filistin'e, B bölgesi (yüzde 21) idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilirken; C bölgesi (yüzde 61) idare ve güvenliği İsrail'e bırakıldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarih sonrası, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildiriliyor.

