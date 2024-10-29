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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Zeytin Hasadına Müdahale Etti

İsrail askerleri, Nablus'ta zeytin hasadına çıkan Filistinli çiftçilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 16:29
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Zeytin Hasadına Müdahale Etti

İsrail Ordusundan Engelleme

İsrail ordusu, Batı Şeria bölgesinde Nablus ilindeki Filistinli çiftçilerin zeytin hasadını gerçekleştirmelerine yönelik girişimlerine sert müdahale etti. Olay, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colao ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Jaume Asens ve Marc Botenga gibi Avrupalı siyasetçilerin de katılımıyla gerçekleşti.

Göz Yaşartıcı Gaz Bombaları

Filistinli çiftçiler, sahip oldukları zeytin ağaçlarına ulaşmak için Kusra beldesine gitmeye çalıştıkları sırada, İsrail askerleri tarafından göz yaşartıcı gaz bombalarıyla karşılaştı. Çiftçilere yapılan bu müdahale sonucunda birçok kişi boğulma tehlikesi yaşadı.

Yangın Tehdidi ve Topraklarına Erişim Engeli

Atılan gaz bombalarının etkisiyle bölgede yangın meydana geldi. Bu müdahaleler, Filistinli çiftçilerin kendi topraklarına ulaşmalarını engelledi. Kusra Belediye Meclisi, daha önce bu özel zeytin hasadı etkinliğini duyurmuştu.

Kalkilya'daki Saldırılar

Diğer yandan, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde de benzer bir durum yaşandı. İsrailli güçler, zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırarak 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Bu olaylar, bölgedeki gerginliğin arttığını gösteriyor.

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