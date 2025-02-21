İsrail Ordusu, Batı Şeria'ya Girişleri Engelledi

İsrail ordusu, Tel Aviv yakınlarındaki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda meydana gelen patlamaların ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine girişlerin engellendiğini duyurdu.

Bir açıklama yapan İsrail ordusu, Bat-Yam'daki olayla ilgili olarak İsrail iç istihbarat servisi ve polisle iş birliği halinde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, Batı Şeria'ya yönelik saldırıların sürdüğüne dikkat çekildi ve istihbarat bulgularına dayalı olarak bölgedeki faaliyetlerin artırılacağı ifade edildi.

Patlamalar ve Sonrası

Bat-Yam'da gerçekleşen patlamaların ardından metro seferleri durdurulmuş, ne ölü ne de yaralı bildirildiği belirtilmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da aktarıldı.

Batı Şeria'ya Yönelik Saldırılar

Gazze'de sağlanan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine “Demir Duvar” adını verdiği bir saldırı başlattı. Cenin'deki şiddetli saldırılarını 27 Ocak tarihinde Tulkerim'e, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine yönlendirdi. 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat’ta Tamun’daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri daha sonra, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampını da kapsayacak şekilde genişletti.