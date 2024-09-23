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İsrail Ordusu, Bekaa Vadisi'ne Hava Saldırısı Düzenleyecek

İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne yakın zamanda hava saldırıları gerçekleştireceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:38
İsrail Ordusu, Bekaa Vadisi'ne Hava Saldırısı Düzenleyecek

İsrail Ordusu Hava Saldırısı Duyurusunda Bulundu

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne "yakın zamanda" hava saldırısı gerçekleştirileceğini bildirdi. Askeri sözcü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında bölgedeki güncel durumu ve yapılan saldırılara dair bilgiler paylaştı.

300'den Fazla Hedef Vuruldu

Hagari, özellikle Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu belirterek, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda 300'den fazla hedefin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Halkın Uzaklaşması İçin Süre Verildi

Bölgedeki siviller için tehlike oluşturan durumlar hakkında da bilgi veren Hagari, Bekaa Vadisi'nde Hizbullah'a ait silah ve roket depolarının bulunduğunu öne sürdü. Bu nedenle, saldırı planlanan bölgelerde yaşayanların "hemen" uzaklaşmasını talep etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yayımladığı harita ile halkı bilgilendirerek, Hizbullah'a ait 'silah ve roketlerin bulunduğu evlerden' uzaklaşmaları için 2 saat süre verdiklerini duyurdu.

Saldırılardan Sonra Can Kaybı

Bu sabah İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeyi bombaladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, gerçekleştirilen saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve 400'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

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