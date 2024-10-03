İsrail Ordusu Beyrut'ta 15 Noktaya Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu'ndan Beyrut'a Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Beyrut’ta bugün 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ordunun resmi açıklamasında, vurulan yerlerin Hizbullah’a ait hedefler olduğu iddia edildi.

Hava Saldırılarının Ayrıntıları

Açıklamanın devamında, gerçekleştirilen saldırılara ait görüntülerin de paylaşıldığı belirtildi. Son günlerde yoğunlaşan hava saldırıları, Lübnan'ın güneyi, doğusundaki Bekaa Vadisi ve Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi gibi kritik bölgeleri hedef alıyor.

Yüksek Can Kaybı

Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden beri devam eden çatışmalarda, İsrail ordusu 17-18 Eylül tarihlerinde Hizbullah’a ait iletişim cihazlarını hedef elde etmişti. Ardından 23 Eylül’de de Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlendi.

Lübnan resmi kaynaklarına göre, 17 Eylül tarihinden bu yana toplam 1374 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, 104 çocuk ve 194 kadın da dahil olmak üzere, savaşın sivil halk üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.