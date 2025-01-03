DOLAR
35,37 -0,12%
EURO
36,45 -0,27%
ALTIN
3.005,38 0,51%
BITCOIN
3.475.878,72 -0,91%

İsrail Ordusu, Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi Alıkoyduğunu Doğruladı

İsrail Ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin alıkonduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 19:40
İsrail Ordusu, Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi Alıkoyduğunu Doğruladı

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’yi alıkoyduğunu doğruladı. Ordunun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu Safiyye’nin “Hamas üyesi olabileceği şüphesiyle” sorgulandığı belirtildi.

Dr. Ebu Safiyye’nin nerede alıkonulduğu ve sağlık durumuna dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. İsrail askerlerinin, 27 Aralık tarihinde hastaneyi basarak Ebu Safiyye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoyduğu kaydedildi. Ayrıca, hastanenin birçok bölümü ateşe verilmişti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye’nin alıkonmadan önce, yıkıntılar arasında beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü görüntü, Gazze’de işgale karşı direnişin sembollerinden biri haline geldi. Görgü tanıkları, tarafında, baskının olduğu tarihten bu yana Ebu Safiyye’den haber alınamadığını ifade etti.

Daha önce alıkonulan ve geçen hafta serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Ebu Safiyye'nin, işkence ve ihlallerle gündeme gelen Necef (Negev) Çölü’ndeki Sde Teiman Gözaltı Merkezi’nde tutulduğunu belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Çocuğun Ailesi Tutuklandı
2
İskoçya'da 2017'den Bu Yana 1501 Bebek Uyuşturucu Bağımlısı Olarak Doğdu
3
Antalya DOB, Yeni Yılı "Tosca" ile Başlatıyor
4
Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de Yeni Projeleri Tanıttı
5
İliç'teki Altın Madeni Heyelanında 43 Sanığa İddianame: Cezalar Yolda
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinliyi Yaraladı
7
Çankırı'da 'Vatan Millet Aşkına Buluşması' Gerçekleşti

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!