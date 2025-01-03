İsrail Ordusu, Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi Alıkoyduğunu Doğruladı

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’yi alıkoyduğunu doğruladı. Ordunun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu Safiyye’nin “Hamas üyesi olabileceği şüphesiyle” sorgulandığı belirtildi.

Dr. Ebu Safiyye’nin nerede alıkonulduğu ve sağlık durumuna dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. İsrail askerlerinin, 27 Aralık tarihinde hastaneyi basarak Ebu Safiyye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoyduğu kaydedildi. Ayrıca, hastanenin birçok bölümü ateşe verilmişti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye’nin alıkonmadan önce, yıkıntılar arasında beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü görüntü, Gazze’de işgale karşı direnişin sembollerinden biri haline geldi. Görgü tanıkları, tarafında, baskının olduğu tarihten bu yana Ebu Safiyye’den haber alınamadığını ifade etti.

Daha önce alıkonulan ve geçen hafta serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Ebu Safiyye'nin, işkence ve ihlallerle gündeme gelen Necef (Negev) Çölü’ndeki Sde Teiman Gözaltı Merkezi’nde tutulduğunu belirtmişti.