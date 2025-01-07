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İsrail Ordusu El Halil'de Baskın Düzenledi: 2 Filistinli Yaralı

İsrail ordusunun El Halil'deki baskınında 2 Filistinli yaralandı. Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:05
İsrail Ordusu El Halil'de Baskın Düzenledi: 2 Filistinli Yaralı

İsrail Ordusu El Halil'de Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde düzenlediği baskında 2 Filistinli'yi yaraladı. Olay, akşam saatlerinde Fevvar Mülteci Kampı'na düzenlenen operasyonda gerçekleşti.

Görgü Tanıkları ve İlk Bilgiler

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçleri baskın sırasında ateş açarak gaz bombası kullandı. Bu esnada, kamp içinde bulunan bazı Filistinlilerin gaz bombasından etkilendiği bildirildi.

Filistin Kızılayı'nın Açıklaması

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kampa düzenlenen baskında 2 Filistinli'nin yaralandığı kaydedildi. Yaralıların, Kızılay ekipleri tarafından hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Sosyal medya platformlarında, baskın ve sonrasında yaşananları gösteren video ve fotoğraflar paylaşıldı. Bu tür görüntüler, olayın ciddiyetini ve yaşananları gözler önüne seriyor.

Gözaltı ve Saldırılarda Artış

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor. Bu süreçte, 167’si çocuk olmak üzere toplam 843 Filistinli hayatını kaybetti.

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