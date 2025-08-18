İsrail Ordusu El Halil'de Tesisleri Yıktı; Yerleşimciler Filistinlilerin Dönüşünü Engelledi

İsrail ordusu buldozerlerle işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bazı ticari tesisleri yıkarak gerilim yarattı. Görgü tanıkları ve AA muhabirinin aktardığına göre, aynı bölgede Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bazı ailelerin evlerine dönmesini engelledi.

Yıkım ve göz yaşartıcı gaz

Görgü tanıkları, İsrail buldozerlerinin El Halil’in güneyindeki Er-Ramadin beldesinin Ineb el-Kebire bölgesinde ruhsatsız inşaat yapıldığı gerekçesiyle bazı ticari tesisleri yıktığını bildirdi. Tanıklar ayrıca ordunun bölge sakinlerine göz yaşartıcı gaz bombası attığını, bunun sonucu olarak çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını ve olay yerinde tedavi edildiğini ifade etti.

Yerleşimcilerin engeli ve mahkeme kararı

İsrail ordusunun koruması altındaki yerleşimciler, El Halil’in kuzeyindeki Sair beldesinin kırsalında bulunan Curet el-Halil Bedevi bölgesinde yaşayan Filistinlilerin topraklarına dönmesini engelledi. Sair Belediye Başkanı Musa el-Furuh, bölge sakinlerinin topraklarına dönmesinin İsrail yargısının verdiği bir kararın uygulanması olduğunu belirterek, “Yahudi yerleşimciler Filistinli ailelerin evlerine dönmelerini engelledi, onlara saldırdı.” dedi.

Furuh, “Mahkeme kararını uygulamak yerine ordu, bölgeyi ‘kapalı askeri bölge’ ilan etti ve sakinlerin topraklarına erişimini engelledi.” diye konuştu. Furuh ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle Kasım 2024’te evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin, Mart ayı başında İsrail Yüksek Mahkemesi’nden evlerine dönmeleri yönünde karar aldıklarını hatırlattı ve ordunun bugün bölge sakinlerinin dönüşünü sağlamak yerine işgalcileri koruduğunu vurguladı.

"Ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkımlar ve bölgesel düzen

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor. İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Buna göre; işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 1821'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Son dönemde artan baskılar ve kayıplar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Filistinli kaynaklara göre, bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.