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İsrail Ordusu, Esir Takası Talep Eden Askerleri Görevden Aldı

İsrail ordusu, esir takası talebiyle askerlik hizmetini reddeden askerleri görevden aldı. Gazze'deki çatışmalar derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 21:39
İsrail Ordusu, Esir Takası Talep Eden Askerleri Görevden Aldı

İsrail Ordusundan Esir Takası Tepkisi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde esir takası anlaşmasına varılmadığı sürece askerlik görevini reddeden pek çok askeri görevden aldı. Bu karar, ordu içerisinde derin bir tartışma başlattı.

Görevden Alma Kararı ve Askerlerin Tepkisi

Haaretz gazetesi tarafından verilen bilgilere göre, ordunun, esir takası şartını öne süren ve bu doğrultuda bir mektup imzalayan askerlerle telefonla iletişime geçerek görevden alındıkları bilgisini ilettiği bildirildi. Mektubu imzalayan askerlerden biri, telefonu açtığında gelen bilgilendirmenin "tehdit" içerdiğini dile getirdi.

Başka bir asker ise, tabur komutanı tarafından uzun süre azarlanarak görevden uzaklaştırıldığını aktardı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan bir haberde, 130 askerin Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de esir takası konusunda herhangi bir adım atmaması halinde askerlik yapmayacaklarına dair bir mektup imzaladıkları belirtilmişti. Bu mektubun, Netanyahu ve hükümet yetkililerine iletildiği ifade edildi.

Hamas ve Çatışmalar

İsrail, Hamas'ın 101 İsrailli esiri elinde tuttuğunu öne sürüyor. Hamas ise, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda birçok esirin yaşamını yitirdiğini belirtmişti. 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar sonrasında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi.

Ölü Sayıları ve Son Durum

İsrail, 7 Ekim'den itibaren düzenlediği saldırılarda 1200 İsraillinin yaşamını yitirdiğini duyurmuşken, Gazze'deki ölü sayısının 42 bin 344'e ulaştığı tahmin ediliyor. Bu durum, bölgedeki insani krizi derinleştirmekte ve sivil altyapının büyük oranda yok olmasına neden olmaktadır.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 731 askerinin hayatını kaybettiğini kamuoyuna bildirdi. 24 Kasım 2023'te gerçekleştirilen insani ara sırasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, kaçırılan binlerce Filistinlinin alıkonulmaya devam ettiği bilgisi duyurulmakta.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs Saldırıları

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 755 Filistinli yaşamını yitirmiştir; bunların 160'ı çocuk. Durum, bölgedeki gerilimi her geçen gün artırmaya devam ediyor.

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