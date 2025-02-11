İsrail Ordusu Gazze Çevresinde Teyakkuz Seviyesini Artırdı

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki ihlalleri gerekçe göstererek bir sonraki esir takasının askıya alındığını duyurdu. Bu gelişmenin hemen ardından, İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresinde teyakkuz halini artırma kararı aldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi sonucunda Güney Cephesi Komutanlığına bağlı savaşçı ve operasyonel birliklerin izinlerinin iptal edildiği belirtildi. Ayrıca, bölgeye takviye güç gönderileceği ve bunların çeşitli senaryolar için hazırlandığı açıklandı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esir takasının 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenirken, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi sebebiyle bu sürecin askıya alındığını ifade etti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail’in ateşkes maddelerine bağlı kalması için baskı kurma fırsatı verildiği vurgulandı. Hamas, ateşkes anlaşmasını uyguladığını dile getirirken, İsrail'in “Gazze'deki zorla yerinden sürülmüş Filistinlilerin topraklarına dönüşünü geciktirmesi, Filistinlilere yönelik devam eden ölümcül saldırılar ve geçici barınma ile tıbbi yardımın girişinin engellenmesi” gibi nedenleri esir takasının ertelenmesi için gerekçe olarak gösterdi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası alanda ve iç kamuoyunda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ailelerin yakınları tarafından ateşkese yanaşmamakla suçlanıyor. Netanyahu, Doha'daki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamsını görüşmeden dönen müzakere heyetini değerlendirmek üzere güvenlik kabinesi toplantısını, salı akşamından sabahına çekti.