DOLAR
35,98 0,05%
EURO
37,1 -0,08%
ALTIN
3.365,51 -0,19%
BITCOIN
3.502.158,65 0,04%

İsrail Ordusu Gazze Çevresinde Teyakkuz Seviyesini Artırdı

Hamas, İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle esir takasını askıya aldı. İsrail ordusu Gazze çevresinde teyakkuz halini yükseltti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 01:43
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 01:43
İsrail Ordusu Gazze Çevresinde Teyakkuz Seviyesini Artırdı

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki ihlalleri gerekçe göstererek bir sonraki esir takasının askıya alındığını duyurdu. Bu gelişmenin hemen ardından, İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresinde teyakkuz halini artırma kararı aldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi sonucunda Güney Cephesi Komutanlığına bağlı savaşçı ve operasyonel birliklerin izinlerinin iptal edildiği belirtildi. Ayrıca, bölgeye takviye güç gönderileceği ve bunların çeşitli senaryolar için hazırlandığı açıklandı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esir takasının 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenirken, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi sebebiyle bu sürecin askıya alındığını ifade etti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail’in ateşkes maddelerine bağlı kalması için baskı kurma fırsatı verildiği vurgulandı. Hamas, ateşkes anlaşmasını uyguladığını dile getirirken, İsrail'in “Gazze'deki zorla yerinden sürülmüş Filistinlilerin topraklarına dönüşünü geciktirmesi, Filistinlilere yönelik devam eden ölümcül saldırılar ve geçici barınma ile tıbbi yardımın girişinin engellenmesi” gibi nedenleri esir takasının ertelenmesi için gerekçe olarak gösterdi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası alanda ve iç kamuoyunda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ailelerin yakınları tarafından ateşkese yanaşmamakla suçlanıyor. Netanyahu, Doha'daki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamsını görüşmeden dönen müzakere heyetini değerlendirmek üzere güvenlik kabinesi toplantısını, salı akşamından sabahına çekti.

İLGİLİ HABERLER

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Macron, Azerbaycan ve Ermenistan Normalleşme Sürecine Destek Verdi
2
Nijerya Ordusu, 24 Kaçak Petrol Arıtma Tesisini Kapatma Başarısı Elde Etti
3
İsrail Ordusu Gazze Çevresinde Teyakkuz Seviyesini Artırdı
4
Tel Aviv'de Netanyahu Hükümetine Esir Takası Protestosu
5
Tekirdağ'da 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu, Baba Hastaneye Kaldırıldı
6
Uşak'ta 17 İşçi Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!