İsrail Ordusu: Gazze'de 2 Asker Yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmada 1 subay ve 1 askerin yaralandığını; asker ölü sayısının 898, yaralı sayısının 6 bin 196'ya yükseldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 00:42
Kuzey Gazze'deki çatışmada yaralanma

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmalarda 2 askerinin yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, çatışmada 1 subay ve 1 askerin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 898'e, yaralı sayısı ise 6 bin 196'ya yükseldi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında ise çoğu çocuk ve kadın olan 62 bin 4 Filistinli hayatını kaybetti.

