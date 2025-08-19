İsrail Ordusu: Gazze'de 2 Asker Yaralandı

Kuzey Gazze'deki çatışmada yaralanma

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmalarda 2 askerinin yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, çatışmada 1 subay ve 1 askerin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 898'e, yaralı sayısı ise 6 bin 196'ya yükseldi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında ise çoğu çocuk ve kadın olan 62 bin 4 Filistinli hayatını kaybetti.