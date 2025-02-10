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İsrail Ordusu, Gazze'de Ateşkes Döneminde 25 Filistinliyi Öldürdü

Ateşkes sürecinde Gazze'de 25 kişi öldü, 564 kişi yaralandı. İnsani yardım girişleri kesintiye uğradı ve Gazze'deki durum kritik durumda.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 22:19
İsrail Ordusu, Gazze'de Ateşkes Döneminde 25 Filistinliyi Öldürdü

İsrail Ordusu, Ateşkes Sürecinde Şiddetini Sürdürüyor

İsrail'in Gazze'de yürürlükte olan ateşkes anlaşması süresince gerçekleştirdiği saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti, 564 kişi yaralandı. Bu durum, ateşkesin ne kadar geçici bir çözüm olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İnsani Yardımlar Zor Durumda

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi sonrasında insani yardımların Gazze'ye girişine yönelik kısıtlamalar devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kuzey ve güney olarak ayıran Netzarim Koridoru'ndan geri çekilse de yardım malzemeleri için gereken erişim sağlanamadı.

Hamas, İsrail'i ilaç, gıda, su, kıyafet ve çadır gibi temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli yardımları kısıtlamakla suçladı. Anlaşma gereği, Gazze'ye 60 bin konteyner ev ve 200 bin çadırın girişine izin verilmesi beklenirken, bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

Hükümet Yetkililerinden Açıklama

Gazze'deki Filistin hükümeti Medya Ofis Müdürü İsmail Sevabite, AA'ya yaptığı açıklamada, "İsrail’in teslimatları geciktirmesi on binlerce Filistinlinin açıkta kalmasına neden oldu" dedi. Ayrıca, 7 Şubat itibarıyla ateşkesle birlikte 12 bin insani yardım yüklü tırın Gazze'ye ulaşması gerektiği, ancak yalnızca 8 bin 500 tırın bölgeye girebildiği belirtildi.

Tıbbi İhtiyaçlar Acil Durumda

Sağlık alanında da ihlallere imza atan İsrail güçleri, tıbbi ekipman, ilaç ve yakıtın girişini engellemekte ve yaralıların tahliye edilmesine izin vermemektedir. Bu durum sonucunda Gazze'de 100 hasta çocuk yaşamını yitirdi ve böbrek hastalarının yüzde 40’ı diyaliz hizmeti alamadığından dolayı hayatını kaybetti.

İsrail'in ağır iş makineleri ve ekipmanların Gazze'ye girişine izin vermemesi sebebiyle birçok Filistinli enkaz altında kalmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesin geçici olduğunu ve herhangi bir ihlal durumunda yeniden saldırıların başlatılabileceğini ifade etti.

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