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İsrail Ordusu Gazze'de Camileri ve Okulu Hava Saldırılarıyla Vurdu

Güney Gazze'de cami ve okul hava saldırılarıyla yok edildi, sivil kayıplar artıyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:07
İsrail Ordusu Gazze'de Camileri ve Okulu Hava Saldırılarıyla Vurdu

İsrail Ordusu Hava Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda iki cami ve bir okul yıkıldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırılar özellikle Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yoğunlaştı.

Cami ve Okul Yıkıldı

İsrail savaş uçakları, Refah kentinde yer alan iki camiyi hedef alarak tamamıyla yok etti. Bununla birlikte, Gazze Şeridi'nin orta kısmındaki El-Bureyc İlkokulu da hava saldırısı ile tahrip edildi.

Sivillerin Yaşadığı Zorluklar

Görgü tanıkları, El-Bureyc İlkokulu'na sığınan sivillerin, bölgede devam eden ağır hava bombardımanları nedeniyle okuldan kaçmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Bu durum, sivil halka yönelik bir tehlikenin olduğunu gözler önüne seriyor.

Ölü Sayısı ve Tahribatın Boyutu

İsrail ordusu, son bir yıl içerisinde Gazze'de toplamda 814 camiyi yok etti. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yapılan saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk ve 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplam 42 bin 438 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Yaralanan kişi sayısının ise 99 bin 246 olduğu belirtiliyor.

Günümüzde, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu düşünülüyor. Hastaneler ve eğitim kurumları, halkın sığındığı yerler olmalarına rağmen, bombardımanlarda hedef alınarak sivil altyapıda ciddi tahribat meydana geliyor.

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