İsrail Ordusu, Gazze'de Salahaddin Caddesi'ni Kapatıp Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze'nin Netzarim bölgesindeki Salahaddin Caddesini kapatarak ateşkes anlaşmasını ihlal etti. Yediot Ahranot'ta yer alan habere göre, "İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Netzarim bölgesinde, Gazze Şeridi'nin kuzeyine doğru uzanan Salahaddin Caddesi'nin bazı kısımlarını kapattı" ifadesi kullanıldı. Bu durum, Hamas ve Filistinlilere yönelik ek bir baskı aracı olarak değerlendirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesiminde "nokta atışı" kara saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. Ordunun X hesabından yapılan açıklamada, "güvenlik bölgesini genişletmek ve Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney kesimleri arasında kısmi bir tampon bölge oluşturmak" amacıyla bu saldırıların düzenlendiği ifade edildi. Bu gelişmeler, ordu birliklerinin Netzarim Koridoru'nun merkezine doğru işgalini genişlettiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan, İsrail ordusundan bir tugayın Gazze'nin güneyine konuşlandırılması ve saldırılara hazırlık yapmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 18 Mart sabahından bu yana düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 436 kişi hayatını kaybetti, 678 kişi yaralandı.