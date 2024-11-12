İsrail Ordusu Gazze'de Yardım Bekleyen Filistinlilere Saldırdı

İsrail Ordusu Gazze'de Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail ordusunun, Gazze kentinin sahil bölgesinde gıda yardım almayı bekleyen Filistinlilerin bulunduğu bir binayı hedef alması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Görgü Tanıkları Olayı Açıkladı

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'nin batısında yer alan sahil yakınındaki bir noktada, yardım almak için bekleyen Filistinlilere yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Saldırının sonucunda birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edildi.

Bölgeden gelen haberler, çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğunu gösterirken, yaralıların bir kısmının Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne götürüldüğünü belirtmektedir. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmamıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.