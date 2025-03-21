İsrail Ordusu, Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni Hedef Aldı

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni Hamas'ın askeri merkezi olarak kullanıldığı iddiasıyla patlattı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:37
İsrail Ordusu, Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni Hedef Aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni, Hamas'ın askeri amaçlarla kullandığı gerekçesiyle hedef aldı. Yapılan açıklamalarda, hastanenin Hamas tarafından bir askeri komuta merkezi olarak kullanıldığı iddia edildi.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, buradan kendilerine yönelik saldırılar düzenlendiği öne sürülerek hastanenin "etkisiz hale getirildiği" belirtildi. Times of Israel'e konuşan ordu sözcüsü, hastanenin bir yıldır hizmet vermediğini ve bu sebeple hedef alındığını aktardı.

Hastanenin patlatıldığına dair görüntüler sosyal medya üzerinde yayıldı. Yerel kaynaklar, hastane ile birlikte yanındaki İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin de hedef alındığını bildirdi. Bölgeden gelen görüntülerde, hastane binasının büyük oranda ayakta kaldığı görüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail işgal güçleri Filistin-Türk Dostluk Hastanesi'ni havaya uçurdu" şeklinde bir açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden Gazze kara işgali sırasında hastaneyi askeri amaçlarla kullandığı iddiaları dikkat çekti. İsrail ordusunun işgal ettiği Gazze'de hastanenin çevresine çok sayıda askeri araç konuşlandırılmıştı.

Hastane içinde tıbbi ekipmanların tahrip edildiğine dair görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) 2011-2017 yılları arasında inşa ettirdiği bu hastane, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alana sahip olup, 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve 180 odadan oluşuyordu.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkes sonrası, yapının fiziksel olarak sağlam kalmasına rağmen içindeki ekipmanlar büyük zarar gördü. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 18'i şu an faaliyet gösterebiliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, yayımladığı raporla, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine yönelik sistematik saldırılarına dikkat çekti. Rapor, 27 hastane ve 12 sağlık merkezine sadece bir yıldan kısa süre içerisinde 136 bombardıman gerçekleştiğini vurguladı.

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