İsrail Ordusu Gazze'deki Filistinlilere Ateş Açtı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere, "bölgede konuşlanmış güçlere yaklaştıkları" iddiasıyla ateş açtığını duyurdu. Ordunun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren birliklerimize yaklaşan ve onlar için tehdit oluşturan çok sayıda şüpheliye ateş açtık," ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyinde onlara doğru hareket eden bir Filistinliyi gözlemledikleri ve onu uzaklaştırmak için ateş açtıkları iddia edildi. "Şüphelinin" askeri birliklere doğru ilerlemeye devam ederek doğrudan tehdit oluşturduğu savunularak, "tehdidi ortadan kaldırmak" için tekrar ateş açıldığı öne sürüldü.

Ordu ayrıca, insansız hava aracıyla (İHA) "mutabık kalınan plana muhalif şekilde denetim güzergahı olmayan; araç ulaşımı için onaylanmayan bir yoldan Gazze Şeridi'nin orta kesiminden kuzeye doğru hareket ettiği" iddiasıyla bir Filistinli aracı uzaklaştırmak için ateş açtığını da aktardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere "talimatlara uyma, bölgede konuşlu güçlere yaklaşmama ve üzerinde anlaşılan denetim güzergahları dahilinde kalma" çağrısında bulundu.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Öte yandan, İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor. Hamas ve İsrail arasında imzalanan bu anlaşma 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

Bu anlaşma kapsamında, 27 Ocak Pazartesi günü Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açıldı. Daha sonra, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekildi. Ayrıca, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 aylık işgali sonrasında 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı. Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük ilk aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas, Gazze'deki İsrailli esirlerin sayısıyla ilgili resmi bir açıklama yapmamışken, İsrail basını, esir takasının altıncı turunun ardından Gazze'de 73 İsrailli esirin kaldığını aktarıyor. İlk aşamanın sonunda Gazze'de kalan esirlerin durumu, anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinde ele alınacak. Ancak, İsrail basını, anlaşma devreye girdikten 16 gün sonra başlaması gereken ikinci aşama müzakereleri için İsrail yönetiminin ayak sürüdüğünü bildiriyor.