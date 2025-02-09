İsrail Ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan Çekilmeye Hazırlanıyor

İsrail Ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan Çekiliyor

İsrail ordusu, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinde, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye hazırlanıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir İsrail ordusu yetkilisi, siyasi iradeden gelen talimatların uygulanması için hazırlıkların sürdüğünü aktardı. Yetkili, "Siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda, anlaşmadaki yükümlülüklerimizi uygulamaya hazırlanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması gereği, İsrail ordusunun bugün Netzarim Koridoru'ndan sınıra doğru çekilmesi bekleniyor. Anlaşma ile birlikte, 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.