İsrail Ordusu: Gazze'den Aşdod'a 5 Roket İddiası

İsrail ordusu Gazze'den Aşdod yönüne 5 roket atıldığını iddia etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden liman kenti Usdud (Aşdod) yönüne doğru 5 roket atıldığını ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Aşdod kentine yönelen roketlere hava savunma sistemleri müdahale etti. Açıklamada, roketlerden 4'ünün hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ve 1'inin açık alana düştüğü belirtildi.

Filoyla ilgili gelişme

Haberde ayrıca, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu Uluslararası Sumud Filosu'ndaki gemilerin, daha önce Madleen ve Hanzala gemilerinde olduğu gibi Aşdod Limanı'na çekilmesinin beklendiği ifade edildi.

İsrail ordusunun açıklaması olayın ilk duyurusu olup, bağımsız bir teyit veya ek ayrıntı henüz paylaşılmadı.