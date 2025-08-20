İsrail Ordusu Gazze Kentini İşgal Hazırlığına Başladı: 'Gideon'un Savaş Arabaları II'

İsrail Ordusu Gazze Kentini İşgal Hazırlığına Başladığını Açıkladı

Operasyonun duyurusu ve sözcü açıklamaları

İsrail Ordusu, Gazze kenti çevresinde işgale hazırlık kapsamında saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurdu. Ordunun sözcüsü Effie Defrin, Savunma Bakanlığı'nın Gazze kentinin işgaline ilişkin planları onaylamasının ardından "Gideon'un Savaş Arabaları II" adı verilen operasyon için hazırlıklara başlandığını belirtti.

Saldırılar, hedefler ve iddialar

Ordu, 18 Mart'tan itibaren devam eden saldırılarda 10 binden fazla noktayı havadan ve denizden vurduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, 360 kilometre karelik alanda yaşayan 2 milyondan fazla insanın soykırıma uğradığı Gazze Şeridi'nin yaklaşık %75'inin işgal edildiği iddia edildi.

İsrail ordusu ayrıca, 18 Mart'tan bu yana Gazze'de yaklaşık 2 bin Hamas mensubunu öldürdüklerini ve saldırılara aynı anda beş bölüğün eş zamanlı katıldığını ileri sürdü.

Askeri hazırlıklar ve yedek çağrıları

Defrin, ordunun eylül başında göreve çağrılmak üzere 60 bin yedek askere celp gönderdiğini ve 20 bin yedek askerin görev süresinin uzatılması talimatı verildiğini açıkladı. Ayrıca ordunun Gazze kentinin çevresindeki Zeytun bölgesinde saldırılar düzenlediği bildirildi.

Esir aileleriyle ilişki ve koordinasyon

Esir ailelerinin Gazze kentini işgal hazırlığına yönelik eleştirileri hakkında konuşan Defrin, esir ailelerinin operasyonun "esirlerin hayatını tehlikeye atacağı" yönündeki endişelerine değinerek, "esir aileleriyle koordinasyon içinde olduklarını" ve "esirlerin kendileri için öncelik olduğunu" savundu.

Siyasi onay, plan ve aşamalar

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığını bildirdi. Planın ilk aşamasının yaklaşık 1 milyon Filistinliyi güneye kaydırmak, kenti kuşatmak ve yoğun saldırılardan sonra işgal etmek olduğu aktarıldı. İkinci aşamada ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgal edilmesi öngörülüyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay vermişti. Kabine öncesi açıklama yapan Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini belirtmişti. İsrail basınına yansıyan haberlere göre ordunun Gazze'nin kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bunun eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği ifade edildi.

Tarihsel bağlam

Haberde ayrıca, İsrail'in 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tuttuğu, bugün Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı ve bölgenin 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunduğu hatırlatıldı.

Yer değiştirme ve görseller

Ordu, Gazze Şeridi'ndeki operasyon kapsamında Filistinlilerin sahil şeridinde %25'lik bir alana doğru nasıl zorla göç ettirildiğini gösteren grafikler paylaştığını belirtti.

Gelişmeler Savunma Bakanlığı onayı, saha operasyonları ve uluslararası tepkiler çerçevesinde izleniyor.