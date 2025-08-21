DOLAR
İsrail Ordusu Gazze Kuzeyi Sağlık Kuruluşlarına Sürgün Emri

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarına 'faaliyetlerini durdurma ve başka yere nakil için hazırlanma' talimatı gönderdi; güneyde düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:09
İsrail ordusu, işgale hazırlanırken Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarına yönelik yeni bir talimat gönderdi. Ordunun, bölgede faaliyet gösteren sağlık kurumlarına iletişim kurarak faaliyetleri durdurma ve başka yerlere nakil için hazırlanmalarını istediği belirtildi.

Ordunun açıklaması ve COGAT talimatı

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarının telefonlarla aranarak “faaliyetlerini durdurma ve başka yere nakil için hazırlanma” yönünde talimat verildiği aktarıldı. Açıklamada, bu adımın İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT) iki gün önceki talimatı çerçevesinde, Gazze kentinin nüfusunun sürgün edilmesi hazırlıklarına ilişkin olarak çıktığı ifade edildi.

Hasta kabulü ve güneydeki hazırlıklar

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulacağı belirtilirken, hasta ve yaralıların kabulü için güneydeki hastanelerin altyapısında düzenlemeler yapıldığı ileri sürüldü.

Hastaneler hedef alınıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda sağlık merkezlerini hedef almayı sürdürdüğü bildirildi. İsrail'in kuşatma altına aldığı hastanelerin çalışmasını sistematik olarak engellediği ve bölgeye ilaç ile tıbbi ekipman girişine izin vermediği vurgulandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre bölgede toplam 38 hastaneden 15'i faaliyet gösteriyor; bunlardan yalnızca 4'ü merkez hastanesi. Hastanelerin doluluk oranları ise %200 seviyelerine ulaşmış durumda. Ayrıca bölgedeki 157 birinci basamak sağlık kuruluşundan 67'si hizmet verirken, 110 ameliyathaneden 40'ı çalışır halde.

İşgale hazırlık ve askeri kararlar

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze kentini işgal planını onayladığını bildirdi. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin de ordunun işgale hazırlanırken Gazze kenti çevresindeki saldırılarına başladığını açıkladı. İşgal saldırılarına “Gideon'un Savaş Arabaları II” adı verildiği bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Plan kapsamında ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye kaydırılacağı, kentin kuşatılacağı ve yoğun saldırılar sonrası işgal edileceği ifade edilmişti. İkinci aşamada ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgaline yönelik adımlar öngörülüyor.

Tarihsel bağlam

İsrail, 1967'den 2005'e kadar toplam 38 yıl Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, son 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

