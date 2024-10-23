İsrail Ordusu, Gazze'nin Kuzeyinde Filistinlileri Alıkoydu

İsrail Ordusunun Cibaliya'daki Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerindeki Cibaliya'da tekrar kara saldırılarına başladı ve bu süreçte çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğu bildirildi.

Alıkonulan Filistinlilerin Durumu

İsrail devlet televizyonu KAN, 6 Ekim tarihi itibarıyla Cibaliya'nın kuşatma altında olduğunu ve bölgeden ayrılanların kontrol noktalarından geçmek zorunda kaldığını aktardı. Kontrol noktalarından geçiş yapan "belirli yaş aralıklarındaki" erkeklerin İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu ifade edildi. Alıkonan erkeklerin, "sorgulanmak üzere" İsrail topraklarına götürüldüğü belirtildi.

Görüntüler ve Tanıklıklar

Alıkonulma anlarına ilişkin görüntülerde, Filistinlilerin üç ayrı askeri kamyona üst üste yerleştirildiği gözlemlendi. Bu görüntülerde, alıkonanların ellerinin arkasından bağlı olduğu ve gözlerinin çaputla kapatıldığı dikkat çekiyor.

Alıkonma Süreci

Alıkonan Filistinlilerin nereye götürüldüğü ile ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'deki saldırılar sırasında binlerce kişinin alıkonulduğu bildirilmektedir. Ayrıca, birçok Filistinlinin İsrail hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde işkence ve kötü muameleye tabi tutulduklarını dile getirdikleri ifade ediliyor.