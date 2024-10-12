İsrail Ordusu, Gazze'nin Kuzeyinde Yeni Tahliye Talebinde Bulundu

İsrail, Gazze'nin Kuzeyindeki Bölge İçin Tahliye İstedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler için bir tahliye çağrısında bulundu. Bu kapsamda, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden bir duyuru yaparak, D5 adı verilen bölgenin derhal boşaltılması gerektiğini bildirdi.

Güvenlik Durumu ve Tahliye Çağrısı

Adraee, yaptığı açıklamada, belirtilen bölgenin tehlikeli bir savaş bölgesi olduğunu ifade etti. Filistinli halkın, mevcut yerlerini terk ederek daha önce "insani bölge" olarak tanımlanan alanlara yönelmelerini istedi. Bununla birlikte, mevcut tahliye güzergahının bombalı saldırıların sık gerçekleştiği Salahaddin Caddesi üzerinden olduğunu vurgulayarak, bu durumu daha da tehlikeli hale getirdiğini belirtti.

Gazze'deki Zorunlu Göç ve Güvenlik Riski

Söz konusu durum, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, zorunlu göçün sistematik bir şekilde bir savaş aracı olarak kullanıldığı anlamına geliyor. Filistinliler, sürekli bombaların hedefi olmamak için bölgeden bölgeye savrulurken, güvenli bir alan bulma konusunda çaresizlik yaşıyorlar.