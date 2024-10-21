İsrail Ordusu Gazze'nin Kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ni Hedef Aldı

İsrail Ordu Saldırısı: Endonezya Hastanesi Hedefte

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey kısmında, Endonezya Hastanesi'ni doğrudan hedef alarak ateşe verdi. Bu, bölgede 17 gündür süregelen yoğun saldırı ve kuşatmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Teknik Açıklama ve Tepkiler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastane binasının iç kısmının ateşe verildiğini duyurdu. Bu eylem, uluslararası birçok kuruluş ve Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlara yönelik bir kınama çağrısı ile birlikte geldi. Açıklamada, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının korunması gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki Durum ve Sağlık Hizmetleri

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarda, şimdiye kadar 34 hastane ve 80 sağlık merkezi hizmet dışı kalmışken, toplamda 162 sağlık kuruluşunun da hedef alındığı belirtildi. Bu durum sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde etkilenmesine sebep oldu.

İsrail'in Tahliye Planı

İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı gibi bölgelerde 5 Ekim tarihinde yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiği ifade ediliyor. 6 Ekim'de başlayan kara saldırılarının ise, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerindeki Filistinlilere bu alanları boşaltma çağrısı yaptığını bildirdi. Bunun yanı sıra, eski General Giora Eiland tarafından hazırlanan ve "generallerin planı" olarak adlandırılan stratejinin izleri de dikkat çekiyor.

Bu plan, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su erişimlerinin kısıtlanmasını içermekte. Planın bir sonucu olarak, silahlı direnişçilerin yaşam mücadelesi vermek zorunda kalması ve bölgeyi terk etmeyen kişilere 'düşman' muamelesi yapılması öngörülüyor.