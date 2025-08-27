İsrail Ordusu Gazze'nin Kuzeyine Saldırıları ve İşgal Planını Hızlandırdı

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal planını devreye soktuğunu duyurarak Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırdı.

Saldırılar ve hedeflenen bölgeler

Yerel kaynaklar ve ordunun açıklamasına göre saldırılar özellikle Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesi ile Zeytun ve Sabra mahallelerinde yoğunlaşıyor. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 2 ayrı tümenin Cibaliya bölgesi ile Gazze kentinin dış bölgelerinde kara saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Kara ve hava operasyonları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinli bir kez daha zorunlu göçle karşı karşıya kaldı. Bölgedeki siviller, güvenli bir yer olmaması nedeniyle defalarca yerlerinden edilmenin yarattığı belirsizlikle karşı karşıya.

İşgal planı ve İsrailli yetkililerin açıklamaları

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarıldı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihi ve insani arka plan

Gazze Şeridi, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca İsrail tarafından işgal altında tutulmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı bölge, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar ve saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan siviller defalarca zorla yerinden edildi ve yaşam koşulları giderek ağırlaşıyor.

Gelişmeler, uluslararası toplumun ve insani yardım kuruluşlarının endişelerini artırırken, Gazze'deki siviller için yeni bir göç dalgası riski gündemde kalmaya devam ediyor.