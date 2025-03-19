İsrail Ordusu Gazze'ye Şiddetli Saldırılar Düzenledi: 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, ateşkesi bozarak yeniden başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 19:22
İsrail Ordusu Gazze'ye Şiddetli Saldırılar Düzenledi: 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze Saldırıları: 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda 17 Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamalar doğrultusunda, Gazze'nin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde gerçekleştirilen hava saldırılarında, 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıların Ayrıntıları

Gazze kentindeki bu saldırılarda Ebu Def ailesinin evinin hedef alınması sonucunda 4, Ed-Dahduh ailesinin evinin vurulmasıyla 4 ve Erhim ailesinin evinin vurulmasıyla 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, El-Avde Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Eş-Şelbi ailesinin evine düzenlenen saldırıda 1 kadın ve 1 çocuk yaşamını yitirdi.

Yerel sağlık kaynaklarından yapılan açıklamalara göre ise, Han Yunus kentinin güneyine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında, 1'i çocuk olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Ateşkesi Bozan İsrail Ordusu

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılara yeniden başladı. 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırıları sonucunda, %80'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 436 kişi hayatını kaybetti, 678 kişi ise yaralandı.

İsrail, saldırıların, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatları doğrultusunda başlatıldığını duyurdu. Ateşkesi ihlal eden İsrail, Hamas'a karşı artan askeri güçle hareket edeceğini belirtti.

Hamas ve Eleştiriler

Hamas, "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde soykırımı yeniden başlattığını" dile getirdi. Gazze'deki esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak, savaşın yeniden başlatılmasının ardında diğer nedenler olduğuna dikkat çekti.

İsrail'deki muhalefet partileri ise, Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden almasını tartışmalı bir siyasi adım olarak değerlendirerek, saldırıların yeniden başlamasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

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