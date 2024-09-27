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İsrail Ordusu, Hizbullah'a Yönelik Saldırıda İki Kişiyi Vurdu

İsrail ordusunun Beyrut'taki saldırısı sonucunda Hizbullah'ın iki üyesi yaşamını yitirdi. Saldırının detayları ve sonuçları.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:23
İsrail Ordusu, Hizbullah'a Yönelik Saldırıda İki Kişiyi Vurdu

İsrail Ordusu Hizbullah'a Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyösünde gerçekleştirdiği bir saldırıda, Hizbullah'ın füze sistemlerinde görevli iki kişinin öldüğünü bildirdi.

Fatwa Veren Üst Düzey Komutanın Yardımcısı Hayatını Kaybetti

Yapılan resmi açıklamada, öldürülen kişilerden birinin, daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden Hizbullah komutanı İbrahim Muhammed Kubeysi'nin yardımcısı olduğu belirtildi. Bu saldırıda, Kubeysi'nin yardımcısı Abbas İbrahim Şerafeddin ve başka bir füze yetkilisi yaşamını yitirdi.

Hizbullah Henüz Yanıt Vermedi

Hizbullah, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmazken, 25 Eylül'de yaptığı bir önceki açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Kubeysi'nin öldüğünü duyurmuştu.

Ölü Sayısı ve Yerinden Olma Durumu

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırılarında toplam 748 kişi hayatını kaybederken, 150 binin üzerinde kişi saldırılar sebebiyle yerinden olmuş durumda. Hizbullah ise bu saldırılara misilleme olarak füzeli saldırılar gerçekleştiriyor.

Göç Dalgaları ve Yeni Gelişmeler

Lübnan'ın güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru göç dalgalarının sürmekte olduğu ve bazı insanların Suriye'ye göç ettiği bildiriliyor.

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