İsrail Ordusu Kuneytra'da Askeri Noktalar İnşa Etmeye Devam Ediyor

İsrail Ordusu İyileştirme Faaliyetlerine Devam Ediyor

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra vilayetinde askeri noktalar kurmayı sürdürüyor. Söz konusu bölge, Şeyh (Hermon) Dağı da dahil olmak üzere askeri üsler inşa eden İsrail'in kontrolündeki bölgeler arasında yer alıyor.

Askeri Noktaların İnşası

Son olarak, Dürzi nüfusunun çoğunlukta bulunduğu ve yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı kasabanın doğusunda yer alan Talloul al-Hamar bölgesinde üç askeri nokta inşa eden İsrail ordusu, kasabanın batısındaki Hosh Hadar ve kuzeyindeki tarım arazilerinde de birer askeri üs oluşturdu.

Askeri noktaların yakınında yaşayan Suriyeliler, bu noktalara duyulan güvenlik tehdidi nedeniyle tarım yapmalarının engellendiğinden endişe duyuyor ve korku içerisinde yaşamaktadır.

Rusların Kullanımındaki Karakol Yıkıldı

İsrail ordusu, devrik Baas rejimi döneminde Rus güçleri tarafından karakol olarak kullanılan Jamous noktası gibi bir askeri alanı buldozerlerle yıkarak tamamen kullanılamaz hale getirdi. Bir tank, iki buldozer ve birkaç askeri araç ile Kuneytra kırsalına giren ordu, yıkımın ardından bölgede bulunan eski askeri teçhizatı da beraberinde götürdü.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları

27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta 61 yıl süren Baas rejiminin çökmesi ile eş zamanlı olarak, İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları artış gösterdi. Rejim ordusunun altyapısını imha etmeye başlayan İsrail, Suriye toprakları olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Bölgedeki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınına kadar ilerledi. İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölgenin sınırları belirlenmişti.

Görünüşe göre, Esed rejiminin devrilmesi sonrasında, İsrail güney Suriye'de rejim döneminden kalma askeri noktalara hava saldırılarını da sürdürüyor.