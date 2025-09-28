İsrail Ordusu Kuneytra'da Sayda Köyüne Baskın Düzenledi

Baskın ve yerel tepki

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusuna ait 15 araçtan oluşan bir askeri birlik, ülkenin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Sayda köyü'ne baskın düzenledi.

Haberde, İsrail askerlerinin yardım dağıtımı bahanesiyle köy halkına zorla anket yaptırmaya çalıştığı aktarıldı. Köy sakinlerinin bu girişimi reddettiği ve İsrail'den herhangi bir yardımı kabul etmediği bildirildi.

Bölgede artan askeri faaliyetler

İsrail'in, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine yönelik saldırılar düzenlediği, aynı zamanda ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler yürüttüğü belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400’ü aşkın baskın gerçekleştirdiğini ifade etmişti.