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İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırılarını Artırdı

İsrail'in Lübnan'a son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları artarak devam ediyor, can kaybı ve göç dalgası sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 21:22
İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırılarını Artırdı

İsrail Ordusu Lübnan'a 146 Hava Saldırısı Düzenledi

Son 24 saat içerisinde İsrail ordusu, Lübnan'a 146 hava saldırısı gerçekleştirdi. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlenen toplam hava saldırısı sayısı ise 10 bini geçti.

Lübnan'daki Durum

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Lübnan Çevre Bakanlığı, İsrail'in saldırıları ve ülke genelindeki durumu detaylandıran bir rapor yayımladı. Rapora göre, güney Lübnan'daki saldırılar yoğunlaştı. Göç ve Barınma Sorunları

Lübnan'da hava saldırıları sonucu yerinden edilenler için 1067 barınma merkezi oluşturuldu ve bu merkezlerin 881'i doldu. Toplamda barınma merkezlerinde kalan kişi sayısı 188,652'ye ulaştı. 23 Eylül ile 15 Ekim tarihlerinde, 329,386'sı Suriyeli olmak üzere 456,228 kişi Suriye'ye geçti.

Eğitimde Aksamalar

Ülkedeki devlet okullarının %77'si ya barınma merkezine dönüştürüldü ya da çatışmalardan etkilendiği için eğitim veremiyor. Bu durum, çocukların eğitim almasını büyük ölçüde engelliyor.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, 8 Ekim'den bu yana 2,350 kişi hayatını kaybetti; bunlardan 104'ü çocuk, 194'ü kadındır. Ayrıca, 10,906 kişi yaralandı.

Hizbullah ile Çatışmalar Sürüyor

Hizbullah ile devam eden çatışmalarda, örgüt İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vermekte. Özellikle İsrail ordusunu hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

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