İsrail Ordusu, Lübnan'da Tahliye Çağrısının Ardından Hava Saldırısına Geçti

İsrail Ordusunun Hava Saldırısı

İsrail ordusundan yapılan açıklamayla, Lübnan'ın güneyindeki üç beldeye yönelik hava saldırılarının gerçekleştirildiği bildirildi. Bu saldırıların, tahliye çağrısına müteakip gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Hedef Alınan Beldeler

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgiye göre, savaş uçakları, Burc eş-Şimali, Tayr ed-Debba ve Abbasiyye beldelerindeki birçok evi hedef aldı. Bu bölgelerin tahliye edilmesi, İsrail ordusunun net bir çağrısı sonrası gündeme geldi.

Daha Önceki Saldırılar

İsrail ordusu, belirli tarihlerde Baalbek bölgesinde yer alan Temnin el-Fevka, es-Seferi ve Serin et-Tahta beldeleri gibi çeşitli lokasyonlara da saldırılar düzenlemişti. Ayrıca, Sur kentine bağlı el-Huş beldesi de bu saldırılardan nasibini aldı.

Ordudan Açıklama

Avichay Adraee, İsrail Ordu Sözcüsü, sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, Baalbek'teki Temnin el-Fevka, es-Seferi, Serin et-Tahta, el-Huş, Burc eş-Şimali, Tayr ed-Debba, Abbasiyye, Haruf ve El-Verdaniyye beldelerinde tahliye çağrısında bulunduğunu duyurdu.