İsrail Ordusu, Lübnan’dan İki İHA’yı Düşürdüğünü Açıkladı

İsrail Ordusu, İHA Saldırısını Önledi

İsrail ordusu, Lübnan kaynaklı iki insansız hava aracının (İHA) kuzey hava sahasında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, bu İHA'ların hedefinin Yukarı Celile bölgesi olduğu belirtildi.

Detaylar Nasıl?

İsrail ordusunun açıklamasına göre, düşürülen İHA’lardan biri İsrail hava sahasında, diğeri ise Lübnan topraklarında imha edildi. Neyse ki bu olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması dikkat çekti.

Lübnan Hizbullahı'nın Yanıtı

Öte yandan, Lübnan Hizbullahı tarafından yapılan bir açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Misgav Am Kibbutzuna uygun silahlarla bir saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırının başarılı bir şekilde hedefini vurduğu iddia edildi.

Bu gelişmeler, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi artırırken, olayın bölgedeki güvenlik dinamiklerine etkisi merak konusu olmaya devam ediyor.